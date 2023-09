"Teichtmeister, wir kommen!": Demonstration für Kinderschutz

Florian Teichtmeister wegen Kinderpornografien vor Gericht

Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 5. September wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen - es gilt die Unschuldsvermutung - nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

In Langenlois, wo drei Tage vor dem Prozess demonstriert wird, befindet sich der "Menschenliebe-Tempel" des Schauspielers. Das Bauwerk war Mitte Juli beschädigt worden, u. a. durch Handabdrücke in roter Farbe. Polizeiangaben zufolge hinterließen die Täter zudem Sprüche der Art "Wir wissen, was du getan hast".