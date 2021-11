Mit 17 Jahren wurde Stefanie Giesinger nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" 2014 schlagartig berühmt – seitdem ist sie als Model, Designerin und Social-Media-Content-Creator tätig.

Bei der Amazon-Realityshow "Celebrity Hunted" probierte die 25-Jährige nun etwas Neues aus: Sie begab sich mit zehn anderen Prominenten auf die Flucht durch Deutschland. Was an das Spiel Scotland Yard erinnert, ist bereits in Italien und Großbritannien ein beliebtes Unterhaltungsformat – bei uns startet die erste Staffel Anfang Dezember. Neben Giesinger nahmen auch Wladimir Klitschko, Vanessa Mai, Andreas Ferber, Summer Cem, Kida Khodr Ramadan, Melisa Kocak, Diana Bill, Axel Stein und Tom Beck teil.

Uns verriet Stefanie Giesinger im Interview, was sie inspirierte, was ihre größte Herausforderung war und was sie aus der Show mitnehmen konnte. Was euch in der Serie erwartet, verraten wir hier.