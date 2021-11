"Celebrity Hunted" auf Amazon: Promis auf der Flucht

Man kommt auch nicht umher sich zu fragen, wie man sich selbst auf der Flucht schlagen würde – und kommt vermutlich schnell zu dem Schluss, dass man keine Chance hätte, wenn man nicht gerade die Lässigkeit in Person wie Kida Khodr Ramadan und Summer Cem, so kreativ wie Stefanie Giesinger, so stark wie Wladimir Klitschko, so vorausplanend wie Melisa und Diana, und so belastbar wie Vanessa Mai und Andreas Felber, ist. Der Humor von Axel Stein und Tom Beck wäre sicher auch nicht schlecht in derart harten Zeiten.

Wenn die restlichen Folgen dieses überraschend hohe Spannungs-Level halten können, werden wir uns wohl auf weitere Staffeln freuen dürfen.

"Celebrity Hunted" startet am 3. Dezember auf Amazon Prime Video.