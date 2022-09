Chadwick Boseman: Posthumer Emmy Award an ihn verliehen

Chadwick Boseman (1976-2020) ist für seine Leistung in der Marvel-Serie "What If...?" mit einem posthumen Emmy Award geehrt worden. Am Samstag wurden die "Creative Arts"-Preise verliehen. Der 2020 verstorbene Schauspieler wurde dabei für die beste Voice-Over-Performance ausgezeichnet. Boseman war das erste Mal für einen Emmy nominiert. "What If...?" ist eine Animationsserie innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU). Die erste Staffel war 2021 auf Disney+ zu sehen.

Neben Boseman waren in der Kategorie auch F. Murray Abraham ("Moon Knight"), Julie Andrews ("Bridgerton"), Maya Rudolph ("Big Mouth"), Stanley Tucci ("Central Park"), Jessica Walter ("Archer") und Jeffrey Wright ("What If...?") nominiert.