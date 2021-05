Neun Monate nach seinem Tod ist "Black Panther"-Star Chadwick Boseman von der Howard Universität in Washington D.C. zum Namenspaten ernannt worden. Die Einrichtung werde ihrer neuen Akademie der schönen Künste den Namen "Chadwick A. Boseman College of Fine Arts" geben, teilte die Universität am 26. Mai mit. Boseman hatte dort Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht.