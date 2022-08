Die französisch-britische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg erhält am 18. Zurich Film Festival (ZFF) ein Goldenes Auge für ihre Karriere. Mit der australischen Schauspielerin Rebel Wilson wird sie außerdem ihren neuen Film "The Almond and the Seahorse" vorstellen. Im Regiedebüt von Drehbuchautor und Schauspieler Celyn Jones spielen die beiden eine Archäologin und eine Architektin, die durch eine dramatische Hirnverletzung von den Menschen, die sie lieben, entfernt wurden.