Jetzt ist das Feuer der Begeisterung wohl erloschen oder der Darsteller ist einfach ausgebrannt. Nach 10 Staffeln und 200 Episoden hat Jesse Spencer in der Rolle des Matthew Casey seinen Rückzug von "Chicago Fire" angetreten.

Ersatz-Vater

Der Feuerwehrmann macht in der Serie klar, dass er fortan in Oregon leben wird, um sich als Ersatz-Vater für Griffin Darden und dessen Bruder zu kümmern. Die beiden Kinder haben in der Pilot-Folge ihren Vater verloren, der bei einem Feuerwehr-Einsatz ums Leben gekommen ist. Casey will dadurch verhindern, dass die Brüder voneinander getrennt werden und in Pflege-Familien landen.

In einem Exklusiv-Interview mit "US Weekly" hat sich Darsteller Spencer zu dieser persönlichen Entscheidung geäußert: