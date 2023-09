Chris Evans: Darum hat er Captain America hinter sich gelassen

Chris Evans ging zurück in seine Heimat

Der Hollywood-Star ist inzwischen aus Los Angeles zurück in seine Heimatstadt etwas außerhalb von Boston, Massachusetts gezogen. Dies führe ihn zurück an einen Ort, "an dem das Leben nicht nur einfacher war - das ist zu kurz gegriffen -, sondern auch in eine Zeit, in der ich reiner war, denke ich; wo mein Ego und meine Unsicherheiten keine so dominierende Kraft waren, gegen die ich mich wehren musste". US-Medienberichten zufolge hat Chris Evans dort auch vor wenigen Tagen seine Freundin Alba Baptista (26) geheiratet.

Auf die Frage, ob er jemals zum Marvel-Universum zurückkehren würde, antwortet Chris Evans in dem "GQ"-Interview: "Ich würde niemals nie sagen, weil es so eine wundervolle Erfahrung war." Es sei etwas Wertvolles für ihn. "Darauf bin ich sehr stolz."