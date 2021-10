Im Februar sorgte Gomez erneut für Liebesgerüchte, als sie mit dem Schauspieler Aaron Dominguez Arm in Arm in New York gesehen wurde. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass sie nur eine Szene für ihre Hulu-Serie "Only Murders In the Building" drehten. Im März erzählte die Musikerin in einem Interview mit der "Los Angeles Times", dass sie das Gefühl hat, dass solche Gerüchte potenzielle Verehrer abschrecken könnten.