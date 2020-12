Chris Evans stellt klar: In "Lightyear" ist er der Mann und nicht das Spielzeug

WOW! Ok, wer "Toy Story" gesehen hat, weiß, dass Buzz Lightyear offenbar das Merchandising-Produkt eines Videogames oder vielleicht auch einer populären TV-Serie oder Kinofilm-Reihe ist. In dieser "Star Wars"-artigen Filmwelt ist Lightyear ein heldenhafter Space Ranger und Imperator Zurg sein böser Gegenspieler. Wird also auch Zurg im "Lightyear"-Film vorkommen?

Das kommt wohl darauf an, wie man die etwas kryptische Aussage von Evans interpretiert. Was oder wen meint Evans mit dem "menschlichen Buzz Lightyear"? Naheliegend wäre, dass "Lightyear" sozusagen ein Film über den Charakter ist, auf dem das Spielzeug basiert. Oder basiert das Spielzeug etwa auf einem echten Menschen? Etwa einem berühmten Astronauten? Oder meint Evans sozusagen den Schauspieler, der Buzz Lightyear in dem Film im Film gespielt hat?

Jedenfalls hat Evans mit seiner Klarstellung den "Toy Story"-Fans bis 2022 einiges zum Nachdenken gegeben und vielleicht sogar die Art und Weise verändert, wie wir "Toy Story" bisher gesehen haben.