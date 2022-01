Das sind die 10 beliebtesten Netflix-Filme aller Zeiten

Welche Netflix-Filme haben die meisten ZuseherInnen an die Bildschirme gefesselt? Der Streamingdienst hat 2021 mehr als 40 neue Eigenproduktionen mit teilweise hochkarätiger Starbesetzung veröffentlicht und auch in den Jahren davor mit beeindruckenden Originalen überzeugt – und wurde dafür sogar schon mit einigen Oscars ausgezeichnet.

"Red Notice", Don't Look Up" oder "Bird Box": Welcher Film ist das beliebteste Netflix-Original aller Zeiten? Hier sind die Top 10, wie "Just Jared" berichtet. Im Ranking wurden Filme berücksichtigt, die in den ersten 28 Tagen nach dem Starttermin am längsten gestreamt wurden.