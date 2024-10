Vor genau zehn Jahren wurde Chris Hemsworth (41) zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Bei der Premierenfeier von "Transformers One" hat ihn das US-amerikanische Promimagazin "People" nach seiner Wahl für den Titelträger 2024 befragt. Und der Australier nennt natürlich einen Kollegen, der wie er in dem Animationsfilm einem Transformer seine Stimme leiht.

Brian Tyree Henry: Das ist Chris Hemsworths "Sexiest Man Alive"

Wer ist Brian Tyree Henry? Das dürften sich die meisten bei uns nun fragen. Der US-Amerikaner ist hierzulande so gut wie unbekannt - obwohl er 2023 für seine Nebenrolle in "Causeway" für den Oscar nominiert war. In dem Drama über eine traumatisierte Soldatin verkörperte er den Freund von Jennifer Lawrence (34). Der Film ist auf Apple TV+ zu sehen.

In den USA ist Brian Tyree Henry vor allem für "Atlanta" bekannt. In der gefeierten Comedyserie spielte er neben Donald Glover (41) eine der Hauptrollen. Im Kino war Henry unter anderem in "Joker" und der "Godzilla vs. Kong"-Reihe zu sehen.