Transformers ohne Ende: In mittlerweile sieben Kinofilmen haben die Alien-Roboter ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und sind in den unterschiedlichsten Wagenmodellen über die Leinwand gebrettert. Nun ist Film Nummer 8 in Sicht, der den Titel "Transformers One" tragen soll. Das klingt ganz nach dem Prequel aller Prequels.

Tatsächlich ist das Werk zeitlich vor alle bisherigen Filmen angesetzt, obendrein wird es sich um einen Animationsfilm handeln. Die Handlung ist zumindest in groben Umrissen bekannt: Die jungen Optus Prime und Megatron bilden auf ihrem Heimatplaneten Cybertron eine Allianz gegen eingeschworene Feinde.