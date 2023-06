Chris Hemsworth in "Tyler Rake 2" zu sehen

Dass Hemsworth in letzter Zeit so oft das Gym aufgesucht hat, hängt wohl mit seinem aktuellen Film "Tyler Rake 2" zusammen. Dort war er nämlich für alle Stunts selbst verantwortlich und musste einige körperlich extrem fordernde Szenen in Kauf nehmen. Einmal soll es sogar so schlimm gewesen sein, dass er nach dem Drehtag Schmerzmittel einnehmen musste, um am nächsten Tag weitermachen zu können. Es seien definitiv die härtesten Dreharbeiten gewesen, berichtet der Schauspieler.