Tyler Rake in Wien

In der zweiten Filmhälfte verlagert sich die Handlung nach Wien, was man nicht nur an den Hochhäusern in Kaisermühlen erkennt, sondern auch an einem Teller voll köstlicher Mehlspeisen. Inzwischen rückt aber eine ganze Armee georgischer Gangster aus, um für die nächste Angriffswelle zu sorgen (und wie rasch sie am Ort des Geschehens sein können, dürfte einen neuen Geschwindigkeits-Rekord aufstellen).

Jetzt legen sie die Donauplatte in Schutt und Asche, der DC Tower gerät unter Beschuss und die heimische Polizei steht auf verlorenen Posten. So viel Hollywood-Action hat Wien wohl noch nie abbekommen. Diesmal gibt es zwar jede Menge Schnitte, aber keine Angst, der Schauwert bleibt dennoch gewaltig – vor allem in luftiger Höhe. Und jetzt fragt bitte nicht, wie das ein Mann, der erst wenige Woche zuvor klinisch tot gewesen ist, körperlich überstehen konnte – oder wollt ihr etwa Spielverderber:innen sein?