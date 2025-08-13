Chris Hemsworth hat seinen 42. Geburtstag am 11. August 2025 mit einer spektakulären Party auf einer Jacht vor Ibiza gefeiert. Dafür versammelte der australische Schauspieler eine namhafte Runde um sich: Neben seinen Brüdern Liam (35) und Luke (44) gesellten sich auch Hollywoodstar Matt Damon (54), Sängerin Rita Ora (34) und deren Ehemann, "Thor: Love and Thunder"-Regisseur Taika Waititi (49), zur Geburtstagsgesellschaft.

Bilder, die "TMZ" vorliegen, zeigen die Gäste auf dem Weg zu der sommerlichen Party. Dem US-Promi-Portal zufolge begannen die Feierlichkeiten mit einem Mittagessen in einem angesagten Restaurant auf der spanischen Insel, bevor es im Schlauchboot weiter auf die luxuriöse Jacht ging.