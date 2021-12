Chris Noth: Weitere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe

Noth spielte in der HBO-Serie Mr. Big, den Ehemann von Hauptfigur Carrie. In der Neuauflage ""And Just Like That..." ist Noth ebenfalls mit dabei. Die weiblichen Stars der Serie "Sex and the City" meldeten sich am Montag zu Wort. "Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris Noth", hieß es in einer Mitteilung, auf den Social-Media-Kanälen von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis. Sie würden die Frauen unterstützen, die sich gemeldet und ihre schmerzlichen Erfahrungen mitgeteilt haben.