Rassistische Ausdrucksweisen

Abgesehen davon, dass in der "SATC"-Version von New York kaum People of Color leben, was ziemlich unrealistisch ist, sind Schwarze Menschen oder AsiatInnen in der Serie meist Dienstleistende wie Hausmädchen, FahrerInnen oder KöchInnen.

Verdeutlicht werden diese rassistischen Strukturen in der Folge "No Ifs, Ands or Butts" ("Hindernislauf"), in der Samantha den Schwarzen Chevin (Asio Highsmith) datet. Ausschlaggebend dafür ist sein klischeehafter "großer Schwarzer Penis" – wie könnte es auch anders sein.

Ein Streit mit dessen Schwester Adeena (Sundra Oakley) strotzt vor unangebrachten Meldungen – und eskaliert, indem Samantha den Disput mit den Worten "Geh mir mit deinem riesigen Schwarzen Arsch aus den Augen" beendet.