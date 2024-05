Deshalb wird es wohl doch nichts mit der gemeinsamen Schauspielkarriere

So verriet er in einem Interview mit "People", dass er seine Frau Katherine Schwarzenegger (34) gebeten habe, in einem Film mit ihm mitzuspielen. "Ich habe sie gefragt. Ich denke, sie könnte großartig sein. Denn sie ist tatsächlich eine sehr gute Schauspielerin." Die Autorin und Bloggerin habe jedoch große Bedenken, dass sie bei Dreharbeiten zu viel lachen würde. In dem Punkt müsse er ihr tatsächlich zustimmen, denn wenn sie einmal anfange zu lachen, könne sie nicht mehr aufhören. "Also würde sie wahrscheinlich die ganze Einstellung über lachen und es ruinieren."

Zur Premiere im TCL Chinese Theatre in Los Angeles begleitete Katherine Schwarzenegger ihren Mann aber immerhin. Während er auf dem passend zu Garfield orangefarbenen Teppich einen braunen karierten Anzug trug, posierte die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) in einem blauen Hosenensemble mit Stickerei.

Der Streifen kommt in den USA erst am 24. Mai in die Kinos, in Österreich und Deutschland läuft er bereits seit dem 9. Mai.