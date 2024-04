Auf Stuntman verzichtet: Chris Pratt verletzt sich bei Dreharbeiten

Das sieht schmerzhaft aus: Chris Pratt (44) teilt auf Instagram Fotos seines verletzen Knöchels. Die Lädierung hat er sich am Filmset seines neuen Films "Mercy" zugezogen. Am vierten Drehtag für den Sci-Fi-Thriller wollte der Schauspieler auf einen Stuntman verzichten und musste prompt die Quittung dafür einstecken. "Ich habe so ein tolles Stuntteam! Und manchmal versuche ich, da mitzumachen und meine eigenen Sachen zu drehen. Heute hat Daddy einen Metallpfosten am Knöchel erwischt", schreibt er.

"Fortbewegen könnte spannend werden", ergänzt der US-Amerikaner noch. Die Bilder zeigen nicht nur seinen in Eisbeutel eingewickelten Knöchel, sondern auch die schmerzhafte Verletzung an sich: Pratts rechter Fuß hat eine Abschürfung und ist dick angeschwollen. Zahlreiche Fans übermitteln ihrem Idol in den Kommentaren Genesungswünsche.