Nach ihrem Auftritt in "Dune: Part Two" muss Rebecca Ferguson nicht darauf warten, dass Denis Villeneuve die Dreharbeiten zu einem dritten Teil beginnt, denn bis dahin wird sie garantiert noch in etlichen anderen Produktionen zu sehen sein. Eine davon wollen wir euch jetzt gleich vorstellen: Sie trägt den Titel "Mercy" und wird als düsterer SciFi-Thriller daherkommen, der in einer vom Verbrechen beherrschten Zukunft spielt.