Chris Rock wird die Oscar-Gala nicht mehr moderieren

Chris Rock (57) hat die Einladung der Academy, die Oscar-Zeremonie auch im nächsten Jahr wieder zu moderieren, abgelehnt. Das sagte der US-Komiker Berichten zufolge während seiner Show am Wochenende im Arizona Financial Theatre in der Innenstadt von Phoenix, nachdem das Publikum ein Statement dazu eingefordert hatte.

Laut "Arizona Republic", erzählte Rock, die Academy habe ihn gebeten, nach 2005, 2016 und 2022 auch 2023 durch die Gala zu führen. Doch nachdem Hollywood-Star Will Smith (53) Rock bei der Verleihung 2022 auf der Bühne geohrfeigt hatte, nachdem dieser Witze über Smiths Frau Jada Pinkett Smith (50) gemacht hatte, habe er sich dagegen entschieden. Während des Auftritts verglich Rock die erneute Übernahme der Moderation mit der Rückkehr an den Schauplatz eines Verbrechens.

Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences lehnte es laut "The Hollywood Reporter" ab, sich zu Rocks Aussagen zu äußern.