Chris Töpperwien: TV-Star in Österreich vor Gericht

TV-Star und Unternehmer Chris Töpperwien (50) muss sich am 8. Juli in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Dort findet ein Prozess gegen den USA-Auswanderer wegen angeblicher Veruntreuung statt. Bei Vox und auf RTL+, wo über Töpperwiens Geschichte in "Goodbye Deutschland - Familie Töpperwien" (8. Juli, um 22:15 Uhr) berichtet wird, sagt der 50-Jährige einer Mitteilung zufolge über "seine tagelange Odyssee durch deutsche Gefängnisse": "Ich wusste nicht, dass gegen mich ein Haftbefehl vorlag. Die gegen mich gerichteten Vorwürfe sind haltlos."

Anfang Mai war "Currywurst-Mann" Töpperwien bei seinem Versuch, wegen einer TV-Produktion nach Deutschland einzureisen, am Flughafen in München von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Offenbar lag gegen den "Goodbye Deutschland"-Star ein europäischer Haftbefehl vor.