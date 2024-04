Vorwürfe sexueller Gewalt: Gérard Depardieu muss vor Gericht

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu (75) wird im Oktober 2024 vor Gericht gestellt, nachdem er am Montag (29. April) in Polizeigewahrsam genommen und zu Vorwürfen sexueller Gewalt vernommen wurde. Das berichtet die Tageszeitung "Le Parisien" unter Berufung auf eine Mitteilung der Pariser Staatsanwaltschaft. Der Schauspieler soll am Montag mehrere Stunden in Polizeigewahrsam gewesen sein, sein Anwalt bestätigte Reportern später, dass Depardieu nicht länger auf der Polizeiwache in Paris festgehalten werde.