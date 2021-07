"Wundervolle Beziehung"

"Chrishell und ich sind sehr gute Freunde geworden, was sich dann in eine wundervolle Beziehung entwickelt hat. Sie ist mir wirklich sehr wichtig und wir sind sehr glücklich zusammen", so Oppenheim über die neue Liebe.

Kurz darauf machte auch Stause die Beziehung auf Instagram offiziell: Aus ihrem gemeinsamen Urlaub mit mehreren Cast-Mitgliedern der Netflix-Show "Selling Sunset" teilte sie mehrere Schnappschüsse, die sie unter anderem mit Oppenheim kuschelnd zeigen.