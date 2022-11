Christian Bale fühlt sich in "Amsterdam" fast "wie Colombo"

Hollywood-Star Christian Bale (48) hat jüngst in dem Film "Amsterdam" mitgespielt. Zusammen mit Regisseur David O. Russell (64) hat er über fünf Jahre an dem komödiantischen Thriller geschraubt. Bale spielt den Arzt Burt Berendsen, der im Ersten Weltkrieg an die Front muss. Mit etlichen Narben, zwei dicken Freunden und einem Glasauge wird er zurück in New York in einen mysteriösen Mordfall verwickelt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Oscarpreisträger, warum er sich in seiner Rolle wie Peter Falks Kultfigur Columbo fühlte und wie weit er buchstäblich für die richtige Inspiration geht.