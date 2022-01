Christina Applegate an MS erkrankt: Ehrliche Worte auf Twitter

Netflix-Reaktion

Applegates Kampf gegen den Krebs wurde übrigens in die Netflix-Serie "Dead to me" mit eingebunden. Die 49-Jährige spielt eine der Hauptrollen. Dieses Mal bittet sie aber vorerst um Privatsphäre: In einem zweiten Twitter-Posting erklärt sie: "Ich bitte um Privatsphäre, während ich diese Sache durchmache."

Inwieweit Christina Applegate derzeit von der Krankheit beeinträchtigt ist, ist nicht bekannt.

Auch Netflix hat auf die traurige Nachricht reagiert: Ein Statement wurde von "The Hollywood Reporter" bekanntgegeben, worin es heißt: "Wir alle lieben und unterstützen Christina und respektieren ihre Privatsphäre. Sie kann sich so viel Auszeit nehmen, wie sie in diesem Augenblick braucht."