"Introducing, Selma Blair": Berührende Doku zu MS-Erkrankung

Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel", "Hellboy", "After Passion") hat vor drei Jahren eine niederschmetternde Diagnose erhalten: Sie leidet an der Autoimmun-Erkrankung Multiple Sklerose. Blair ist von Anfang an mit dieser Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen und hat in sozialen Netzwerken alle Höhen und Tiefen des Verlaufes dokumentiert.