Christoph Waltz mag jammernde Promis und Corona-Leugner nicht

Hollywood-Star Christoph Waltz (64) sieht sich in der Corona-Krise als privilegiert. "Ich hab gewisse Hemmungen, über die Tatsache zu reden, dass ich Zeit zum Reflektieren habe, zum Lesen und Zeit zum Sortieren", sagte der Filmschauspieler ("Inglourious Basterds", "Der Gott des Gemetzels") der deutschen "GQ". Das Magazin erscheint nun vierteljährlich statt monatlich.

"Ich bin in einer so privilegierten Situation, dass ich nicht über meine vermeintlichen Entbehrungen reden kann", führte der zweifache Oscar-Preisträger aus. Er könne es "ehrlich gesagt" nicht mehr hören, sagte der gebürtige Wiener, "über was für Befindlichkeiten Promis reden, wie schlimm die Krise für sie sei. Sie können gar nicht mehr ins Restaurant oder sich mit Freunden treffen. Ja, dann triffst dich halt nicht!"