Auch Cillian Murphy war Kandidat für Batman-Rolle

Neben Josh Hartnett war noch ein anderer Schauspieler als Batman im Gespräch: Cillian Murphy (47). Wie Murphy und Nolan kürzlich in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verrieten, hielten sie den Schauspieler allerdings nie für den idealen Batman-Darsteller. Sie wollten aber unbedingt zusammenarbeiten.

Cillian Murphy spielte in "Batman Begins" schließlich den Schurken Scarecrow. Und er wurde in der Folge zu einem Stammspieler bei Christopher Nolan. In "Oppenheimer" spielt er nun seine erste Hauptrolle für den Regisseur. Neben Josh Hartnett ...