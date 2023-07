Christian Bale hat unter der Regie von Christopher Nolan die Figur des Batman in neue Sphären gehoben. Unterstützt von Lieutenant Jim Gordon und Staatsanwalt Harvey Dent setzt er sein Vorhaben fort, das organisierte Verbrechen in Gotham endgültig zu zerschlagen.

Doch das schlagkräftige Dreiergespann sieht sich bald einem genialen, immer mächtiger werdenden Kriminellen gegenübergestellt, der als Joker bekannt ist. Er stürzt Gotham in ein anarchisches Chaos und zwingt Batman immer näher an die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Rache.

Gothams dunkler Ritter hat hier mit seinem größten Widersacher zu kämpfen. Der Joker bahnt sich gnadenlos seinen Weg in das dunkle Herz der Stadt und schafft es, seine Bewohner:innen gegen Batman aufzuhetzen. Gespickt mit ikonischen Szenen und legendären Zitaten, bietet "The Dark Knight" ein fulminantes Kinospektakel. Seit diesem Film sind Joker-Kostüme an Halloween nicht mehr wegzudenken. Heath Ledger machte den wahnsinnigen Clown zu einer Ikone und wurde posthum mit einem Oscar ausgezeichnet.

"The Dark Knight" ist derzeit auf Netflix, AppleTV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!