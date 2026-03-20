Chuck Norris (1940-2026) ist tot. Einen Tag nachdem der Actionstar aus "Walker, Texas Ranger" und zahlreichen Kinoklassikern in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist er am Freitagmorgen, den 20. März 2026, im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben. Das teilte seine Familie in einem emotionalen Statement mit.

"Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie das plötzliche Ableben unseres geliebten Chuck Norris mit", hieß es in der Erklärung, in der auch betont wird, dass er im Kreise seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen sei. "Für die Welt war er ein Kampfkünstler, ein Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie", schrieb die Familie Norris.