Noch am Mittwoch soll der Action-Star auf der Insel trainiert haben. Bei einem Telefonat mit einem Freund soll er noch gut gelaunt gewesen sein und Witze gemacht haben.

Chuck Norris (86) soll in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden sein. Das berichtet das Promiportal "TMZ" unter Berufung auf direkt informierte Quellen. Demnach ereignete sich ein "medizinischer Notfall in den vergangenen 24 Stunden" auf der Insel Kauai. Über die genaue Art des angeblichen Vorfalls ist bislang nichts bekannt. Was die Situation etwas weniger besorgniserregend erscheinen lässt: Laut "TMZ" ist Norris "guter Dinge".

Chuck Norris teilte zuletzt noch Trainingsvideo

Norris selbst hatte sich zuletzt in der vergangenen Woche mit einem Trainingsvideo zu seinem 86. Geburtstag zu Wort gemeldet. Der Social-Media-Clip zeigt ihn beim Sparring mit seinem Trainer. "Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf", erklärte er dazu. "Nichts macht einen so jung wie ein bisschen spielerische Action an einem sonnigen Tag. Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr, meine gute Gesundheit und die Möglichkeit, weiterhin das zu tun, was ich liebe", ergänzte er und bedankte sich bei der Unterstützung seiner Fans.

Chuck Norris begann seine Karriere als Kampfsportler, wurde mehrfacher Karate-Champion und trainierte prominente Schüler wie Steve McQueen (1930-1980) und Bruce Lee (1940-1973). Letzterer ebnete ihm schließlich den Weg ins Kino: In dem Klassiker "Die Todeskralle schlägt wieder zu" von 1972 lieferte sich Norris mit Lee eine der berühmtesten Kampfszenen der Filmgeschichte. Seinen Durchbruch in Hollywood feierte er in den 1980er-Jahren mit Actionstreifen wie der "Missing in Action"-Reihe und "Cusack - Der Schweigsame" von 1985. Weltberühmt wurde er als Titelfigur der Fernsehserie "Walker, Texas Ranger".