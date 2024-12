Chuck Norris (84) trauert um seine Mutter . Wilma Norris Knight ist am 4. Dezember im Alter von 103 Jahren gestorben , wie der Schauspieler und Kampfkünstler am Abend des 6. Dezembers mitteilte. Auf Instagram postete Norris mehrere Fotos mit seiner Mutter und schrieb einen berührenden Text zu ihrem Ableben.

Nachruf auf Wilma Norris Knight

Seine "wunderbare" Mutter sei nun "mit Jesus nach Hause gegangen", so Norris und beschreibt sie als eine Frau mit unerschütterlichem Glauben und als einen Leuchtturm in seinem Leben. Und weiter: "Als wir aufwuchsen, erfüllte ihr Lachen unser Zuhause mit Freude, und ihre Umarmungen gaben uns ein Gefühl der Sicherheit, das wir für immer in Ehren halten werden. Sie hatte eine bemerkenswerte Art, jedem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, und stellte die Bedürfnisse der anderen oft über ihre eigenen."

Seine Mutter hätte ihm die Bedeutung von Freundlichkeit und Mitgefühl gelehrt, so Norris weiter. Er sei dankbar für die zahllosen Lektionen, Gebete, und die Art und Weise, wie sie die Liebe Christi verkörpert habe.