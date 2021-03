Claudia Oberts Dating-Show startet am Dienstag im Free-TV

Sex vor der Kamera wäre für sie auch "kein Problem", so die 59-Jährige. Die Zügel will sie dabei selbst in der Hand haben: "Männer haben mich nicht im Griff. Die einzigen, die mich im Griff haben, sind das Virus und das Finanzamt. Und das bleibt auch so."

Ihren letzten großen Auftritt hatte Claudia Obert bei "Promis unter Palmen". Ihren TV-Durchbruch feierte sie aber schon 2017 bei "Promi Big Brother".