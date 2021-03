Cole Sprouse sieht sich betrunken gerne "Zack and Cody" an

Die Arbeit als Kinderstar sei aber nicht immer leicht gewesen, so Sprouse: "Ich stand in direkter Konkurrenz zu meinem Zwillingsbruder. Aber wir haben am selben Tisch gegessen, also waren wir im selben Team."

Was viele nicht wissen: Die beiden Jungs traten schon in den späten 90er-Jahren im TV auf – sie spielten den kleinen Ben (den Sohn von Ross) in der Serie "Friends".