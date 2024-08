Die südafrikanische Schauspielerin Connie Chiume ist im Alter von 72 Jahren verstorben . Die traurige Nachricht haben Chiumes Angehörige auf dem offiziellen Instagram-Account des Stars mitgeteilt. In einem kurzen Statement heißt es: "Die Chiume-Familie bedauert mitteilen zu müssen, dass die international gefeierte und mit Preisen ausgezeichnete Schauspielerin Connie Chiume gestorben ist." Demnach verstarb sie am 6. August im Garden City Krankenhaus in Johannesburg . Über die Umstände des Todes ist in dem Beitrag noch nichts zu lesen. Die Familie wolle aber zum gegebenen Zeitpunkt "weitere Details kommunizieren".

Ihre größten Erfolge feierte Chiume mit ihrer Rolle in den beiden "Black Panther"-Filmen . Im 2018 erschienenen Auftakt der Filmreihe spielte sie eine der Stammesältesten. Vier Jahre später, in "Black Panther: Wakanda Forever", schlüpfte sie noch einmal in die Rolle und stieg zur Nachfolgerin von Forest Whitakers (63) Figur Zuri als wichtige Repräsentantin des fiktiven Wakanda auf.

Ohne Vorbereitung zum "Black Panther"-Casting

Über ihr ungewöhnliches Casting für den Marvel-Blockbuster sprach sie vor rund zwei Jahren in der "Sunday Times": "Ich ging zu einem Vorsprechen, ohne zu wissen, wofür ich vorsprechen sollte. Ich bekam eine Szene, die ich machen sollte und konnte sehen, dass es sich bei dieser Person um eine Afrikanerin handelte, die sich an die Nation wandte. Ich trug mein afrikanisches Ornat, ich lernte meinen Text. Ich habe mein Bestes gegeben." Dass "Black Panther" ein gewaltiger Erfolg an den Kinokassen werden sollte, habe sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht träumen lassen.

Chiume hatte ihre Schauspiel-Berufung erst spät gefunden, zunächst hatte der 1952 in Welkom geborene Star als Lehrerin gearbeitet. Mit Mitte 20 zog sie schließlich nach Griechenland, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Nachdem sie sich dort dem Cast des Musicals "Sola Sola" angeschlossen hatte, reifte sie auch in ihrer Heimat nach und nach zur Berühmtheit. Ab den späten 80er Jahren wirkte sie dort in zahlreichen TV-Filmen und Serien mit, darunter die Dramaserie "Gomora". Auch in Beyoncé Knowles' (42) Musical "Black Is King" wirkte sie mit.

Bereits im Jahr 2020 musste sich Wakanda von seinem König Chadwick Boseman verabschieden. Der Darsteller des Titelhelden war im Alter von nur 43 Jahren einem Krebsleiden erlegen.