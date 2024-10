Sascha Hehn ist 70: "Traumschiff"-Star feiert Geburtstag

Das ganz große Kino war noch nie Sascha Hehns (70) Sache. Von Anfang an setzte der am 11. Oktober 1954 als Alexander Josef Alberto Hehn in München geborene Schauspieler in seiner Karriere auf Projekte, die kommerziellen Erfolg versprachen - und in denen er mit seinem guten Aussehen punkten konnte.

Wie Hehn vor einigen Jahren der "Süddeutschen Zeitung" verriet , hätte er seinerzeit auch eine Laufbahn als ernsthafter Theaterschauspieler einschlagen können, habe sich aber bewusst für den lukrativen Mainstream entschieden. Dort sagte er: "Der Intendant Ernst Haeusserman wollte mich damals an das Theater in der Josefstadt nach Wien holen, aber ich habe gesagt: 'Nein, Herr Professor, das ist nicht mein Weg. Ich will in den Kommerz, Geld verdienen'".

Sein Geld verdiente Sascha Hehn in den wilden 1980ern dann auch auf äußerst lässige Art und Weise. Ab 1981 verkörperte er den umtriebigen Chefsteward Victor Burger auf dem "Traumschiff", ab 1985 verwandelte er sich in "Die Schwarzwaldklinik" in den notorischen Schürzenjäger und Junior-Chirurgen Dr. Udo Brinkmann . Vor allem mit letzterer Rolle avancierte Sascha Hehn zum Inbegriff klassischer Achtzigerjahre-Coolness. Bis heute sind seine ikonischen Popper-Outfits, mit denen er in der Arztserie nach Feierabend salopp in sein weißes VW-Golf-Cabriolet sprang, ohne dabei jemals die Tür zu öffnen, absoluter Kult. Sascha Hehn machte es den Frauen leicht, ihn zu lieben - vom Schulmädchen bis zur Schwiegermutter.

Dort sagte er: "Ich bin ja inzwischen recht selten im deutschen Fernsehen, mache ja auch nicht so viel. Und wenn, dann lebe ich immer noch von den Wiederholungen, die irgendwann kommen, ob sie jetzt im Heimatkanal oder Romantik TV oder wo auch immer laufen." Verträge, wie er sie in den goldenen Achtzigern unterschreiben durfte, gäbe es in heutigen Zeiten natürlich nicht mehr. "Das sind ja diese 'genialen' Verträge der Sender", so Hehn, "die heute junge Schauspieler im Grunde nur einmal bezahlen und deren Sachen dann 100 Jahre oder noch länger senden dürfen, ohne dass sie/wir etwas davon haben." Mit einem "kleinen Wehmutstropfen" beim Rückblick auf vergangene Zeiten müsse auch dies einmal deutlich gesagt sein.

Letztes Großprojekt "Lerchenberg"

Wesentlich größeren Spaß bereitete ihm hingegen sein letztes großes Serienprojekt "Lerchenberg", einer ZDF-Satire über das ZDF, in dem sich Sascha Hehn selbst als abgehalfterten Schauspieler verkörpert, dem mit einer neuen TV-Show ein Comeback beschert werden soll. Was natürlich gründlich in die Hose geht. Dass die schräge Serie zwischen 2015 und 2017 nur ab 23 Uhr im Spätprogramm zu sehen war und nach zwei kurzen Staffeln wieder eingestellt wurde, sorgte bei dem Schauspieler dann allerdings doch für Enttäuschung. "Man hatte so ein wenig den Eindruck, als hätten sie es versteckt", gab er "Quotenmeter" zu Protokoll. Dabei hätte er in seiner Rolle des Sascha Hehn endlich einmal zeigen können, was wirklich in ihm steckt.

Seit rund zehn Jahren hat sich der Serienheld nun weitgehend in seinen wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen und verbringt seine Tage abseits der Kameras an der Seite seiner Frau Gloria (51) oder auf dem Golfplatz. Auf seinem Instagram-Account bezeichnete er sich daher zeitweise als "Schauspieler und bayerischer Privatier".

Im Jahr 2020 stürzte er sich ausnahmsweise noch einmal bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg als fieser Superschurke Grinley ins Getümmel. Die Autogrammkarten, die er am Rande der Veranstaltung in kompletter Western-Montur signierte, zeigten ihn jedoch nicht von heute, sondern so, wie ihn seine Fans für immer in Erinnerung behalten wollen: als jungen braungebrannten Sonnyboy in klassischem Achtzigerjahre-Outfit, jederzeit bereit, mit einem lässigen Sprung in sein weißes Cabrio zu hüpfen, um mit einer heißen Braut an seiner Seite allen davonzubrausen.