Curtis, Gadot, Schumer: Star-Reaktionen auf Angriffe gegen Israel

Gal Gadot: "Mein Herz schmerzt"

Gal Gadot, die sich in der Vergangenheit für Israel eingesetzt hat, postete auf Instagram den Screenshot einer Nachricht, in der es hieß, israelische Soldaten und Zivilisten seien von Militanten als Geiseln genommen worden. In der Bildunterschrift schrieb sie, dass "mindestens 250 Israelis ermordet und Dutzende von Frauen, Kindern und Älteren als Geiseln im Gazastreifen von der palästinensischen Militärgruppe Hamas festgehalten wurden".

Sie fuhr fort: "Seit dem frühen Morgen wurden mehr als 3.000 Raketen abgefeuert. Die Hamas hält Geiseln fest und kontrolliert Stützpunkte und Siedlungen in Israel. Es gab mehr als 1.500 Verletzte und die schweren Kämpfe dauern noch an. Ich höre ihre Stimmen und sie hämmern an die Tür. Ich bin bei meinen zwei kleinen Kindern. Mein Herz schmerzt."

In einem weiteren Post schrieb sie: "Ich stehe an der Seite Israels".