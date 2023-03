US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat den Gewinn ihres Oscars für eine besondere Botschaft an ihre Tochter Ruby genutzt. Der Oscar, den sie in der Nacht zum Montag für ihre Nebenrolle in dem Film "Everything Everywhere All at Once" erhalten hat, sei für die 64-Jährige nicht ausschließlich männlich oder weiblich. Sie verwende für ihre neue Trophäe die geschlechtsneutralen Pronomen "they/them", erklärte Curtis in der amerikanischen "Today"-Show.