Die Oper wurde bereits 1971 uraufgeführt. In Anlehnung an die Bibelgeschichte interpretiert Tim Rice (80) in "Jesus Christ Superstar" die letzten sieben Tage im Leben von Jesus Christus neu. Die Musik wurde von dem damals noch unbekannten Andrew Lloyd Webber (76) komponiert. Es war das erste Musical, das Webber und Rice für professionelle Bühnen schrieben. 1973 kam eine Verfilmung unter der Regie von Norman Jewison (1926-2024) in die Kinos.

Nach dem Megaerfolg von "Wicked" (2024) geht es für Cynthia Erivo (38) zurück auf die Theaterbühne . Wie auf der Webseite der Hollywood Bowl , einem Amphitheater in Los Angeles , Kalifornien, zu lesen ist, wird die Schauspielerin im August 2025 die Rolle des Jesus Christus in der Rockoper "Jesus Christ Superstar" übernehmen.

In einer Story auf ihrem Instagram-Account meldete sich Erivo bereits zu Wort und äußerte ihre Begeisterung. "Ich bin diesen Sommer einfach ein bisschen beschäftigt, ich kann es kaum erwarten", ließ die 38-Jährige auf ihrem Profil verlauten. Laut der Webseite finden die Aufführungen am 1., 2. und 3. August statt. Wer mit Erivo auf der Bühne stehen wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Sie ist auf der Musicalbühne zu Hause

Dank ihrer Rolle der Elphaba in "Wicked" ist Erivo derzeit omnipräsent. Ihren Durchbruch feierte die Britin aber weit aus früher - und zwar auf der Musicalbühne: Mit ihrer Performance in dem Broadway-Musical "Die Farbe Lila" gewann sie 2016 einen Tony Award und ein Jahr später einen Grammy sowie einen Emmy. In dem Historienfilm "Harriet - Der Weg in die Freiheit" (2019) spielte Erivo die Hauptrolle der Harriet Tubman und erhielt dafür sowohl eine Oscar- als auch eine Golden-Globe-Nominierung. Derzeit kann sie mit ihrer Darbietung in "Wicked" unter anderem auf einen Screen Actors Guild Award und einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" hoffen.