Hat "Damengambit"-Star Anya Taylor-Joy einen neuen Freund?

Anya Tylor-Joy erlangte mit der preisgekrönten Netflix-Serie "Das Damengambit" ihren Durchbruch. Zuvor war die 25-Jährige in Serien wie "Peaky Blinders" und "The Miniaturist" und im Film "Emma" zu sehen. Aktuell bereitet sich die Schauspielerin auf ihren Auftritt bei "Saturday Night Live" in New York vor und sorgt für Beziehungsgerüchte.

Die argentinisch-britische Schauspielerin zeigte sich mit Schauspieler Malcolm McRae küssend in den Straßen des Big Apple. Den 27-Jährigen kennt man aus dem Film "Brotherly". Aber auch als Musiker ist McRae tätig: Er spielt in der Zwei-Mann-Band More.