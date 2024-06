Schauspieler Daniel Brühl (46) ist schon längst keine rein nationale Größe mehr - mit Rollen in "Inglourious Basterds", "Rush - Alles für den Sieg" und nicht zuletzt sein Auftritt als charismatischer Bösewicht im Marvel-Universum haben ihn nach oben in die Traumfabrik von Hollywood geführt. Bald schon wird Brühl eine besondere Würdigung für sein bisheriges Schaffen in der Filmbranche erhalten: Wie die US-amerikanische Branchenseite "Variety" berichtet, zählt der in Barcelona geborene Star zu den diesjährigen Ehrenpreisträgern des diesjährigen Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary (Karlsbad) in Tschechien.