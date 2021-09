"Kaiser Karl": Drama-Serie über Karl Lagerfeld kommt auf Disney+

Mit "Kaiser Karl" wird zum ersten Mal eine Drama-Serie über die berühmte Persönlichkeit des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld realisiert.

Die sechsteilige Serie wird in Frankreich gedreht und von Gaumont ("Lupin") in Paris produziert. Sie basiert auf der gleichnamigen Biografie von Raphaëlle Bacqué, die zusammen mit den Autoren Isaure Pisani-Ferry ("Vampires", "Ganglands") und Jennifer Have ("Unfaithful", "The Red Band Society") an der Serie beteiligt ist.