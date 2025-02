Daniel Craig (56) wird vorerst nicht zum DC-Star. Der Schauspieler ist laut "The Hollywood Reporter" nicht mehr für die Hauptrolle in "Sgt. Rock" vorgesehen. In dem Projekt der DC Studios hätte Ex-007 Craig erneut mit seinem "Queer"-Regisseur Luca Guadagnino (53) zusammengearbeitet. Das Drehbuch für den Film stammt von Justin Kuritzkes (34), der für Guadagninos Filme "Challengers" und "Queer" verantwortlich zeichnete. "Sgt. Rock" ist ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, der 1959 erstmals in Comics erschien. Er ist der Anführer der Easy Company, deren Heldentaten die Leser jahrzehntelang begeisterten. Eine Hollywood-Verfilmung ist dem Bericht zufolge schon lange in Planung, Actionstars wie Arnold Schwarzenegger (77) und Bruce Willis (69) sollen für die Rolle schon im Gespräch gewesen sein. Bisher war den Plänen aber kein Erfolg beschieden.

Daniel Craigs Gründe für seinen Rückzug sind unklar Warum auch Daniel Craig nun einen Rückzieher macht, soll unklar sein. Wie "The Hollywood Reporter" weiter berichtet, reichen die Spekulationen von Terminproblemen bis hin zu emotionalen Gründen. Dem Schauspieler könnte die Lust auf die Rolle vergangen sein, nachdem "Queer" nicht nur an den Kinokassen, sondern auch bei den Preisverleihungen durchgefallen sei, so einige der Gerüchte. Spekulationen um Craigs mögliche Beteiligung an dem Film kamen erstmals im November auf. Eine Quelle, die mit dem Projekt vertraut ist, erklärte laut "Variety" allerdings, dass der Schauspieler nie offiziell zugesagt habe, den Streifen zu drehen.

Springt Jeremy Allen White ein? DC hofft aber offenbar weiter, den Film in diesem Sommer drehen zu können. Die Suche nach einem anderen Schauspieler laufe bereits, heißt es. Ein Name, der die Runde macht, ist "The Hollywood Reporter" zufolge angeblich Jeremy Allen White (34). Daniel Craig wird unterdessen noch dieses Jahr erneut in der Rolle des Detektivs Benoit Blanc in "Wake Up Dead Man" zu sehen sein, dem dritten Film der "Knives Out"-Krimis von Autor und Regisseur Rian Johnson (51).