Inzwischen genieße er die neue künstlerische Freiheit nach dem Ende seiner Zeit als 007. In seinem aktuellen Film "Queer" spielt Craig den amerikanischen Auswanderer und Kriegsveteranen William Lee, der sich in einen jüngeren Mann verliebt - eine Rolle, die er nach eigenen Worten während seiner Bond-Jahre nicht hätte annehmen können.

Daniel Craig will seinem Herzen folgen

"Je länger ich diesen Job mache, desto mehr muss man seinem Herzen folgen und sich davon leiten lassen", betont der gebürtige Brite. Er sei in der privilegierten Position, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen wie früher. "Aber wenn ich einen Job mache, dann will ich, dass er wie dieser ist. Ich will, dass es das Beste ist, was ich tun kann."

Der Film "Queer" basiert auf einem frühen Roman von William S. Burroughs (1914-1997) und spielt im Mexiko City der 1940er Jahre, als Homosexualität in weiten Teilen der Welt noch kriminalisiert war. Unter der Regie von Luca Guadagnino (53) entstand nach Craigs Worten eine Liebesgeschichte, wie sie bisher noch nicht auf der Leinwand erzählt wurde.

"Ich denke, um wirklich verliebt zu sein, muss man sich hingeben. Das ist es, was wahre Liebe am Ende des Tages ausmacht", sagt Craig über seine Rolle. Die intimen Szenen mit seinem Co-Star Drew Starkey (30) seien dank der professionellen Zusammenarbeit mühelos entstanden. "Gott sei Dank hatte ich ihn als Spielpartner", lobt Craig seinen jüngeren Kollegen.