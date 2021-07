Meredith Mickelson will "Liebe" ihres Bruders weitergeben

Wie "E! Online" berichtet, gab Meredith Mickelson ihrem verstorbenen Bruder in einer Instagram-Story ein letztes Versprechen: "Ich verspreche, dein Lächeln um die Welt zu tragen und deine Liebe an jede Person in meinem Leben zu schenken. Ich vermisse dich." Dazu postete das Model ein Foto mit dem Schauspieler, der sie huckepack nimmt.

Daniel Mickelson wurde durch seine Rollen in der Serie "Mani" und dem Film "The Killer Clown Meets the Candy Man" bekannt.