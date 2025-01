Vom Filmstar zum Finanzexperten

Während seiner Zeit als "Harry Potter" verdiente Radcliffe insgesamt etwa 75 Millionen Pfund, also rund 90 Millionen Euro. Durch geschickte Investments konnte er mit seinen Eltern diese Summe in den vergangenen Jahren um fast 30 Prozent steigern. Das Unternehmen generiert den Berichten zufolge inzwischen monatliche Einnahmen von etwa einer halben Million Pfund.

Auch beruflich läuft es für den Schauspieler aktuell gut. Nach diversen Filmprojekten wie "The Woman in Black" und "Kill Your Darlings - Junge Wilde" gewann er 2024 seinen ersten Tony Award für seine Rolle im Broadway-Musical "Merrily We Roll Along". Für seine Darstellung des "Weird Al" Yankovic erhielt er zudem eine Emmy-Nominierung.