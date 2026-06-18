Die US-Schauspielerin Daveigh Chase (1990-2026) ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben . Ihr Partner Roy Hernandez bestätigte den Tod gegenüber dem Entertainment-Portal "TMZ" . Demnach erlag Chase am 16. Juni den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutinfektion, die in eine Sepsis überging. Dies habe dazu geführt, dass ihr Körper nach und nach versagte. Eine amtliche Todesursache wurde bislang nicht mitgeteilt.

Spendenkampagne für Daveigh Chase

Ihr Partner erstellte kurz vor ihrem Tod eine Spendenkampagne auf GoFundMe, um Chase in ihren letzten Lebenstagen Unterstützung sowie Trost und Frieden schenken zu können. Auf der Website schreibt ihr Partner von seiner Schilderung nach schwierigen Lebensumständen der Schauspielerin: "Daveigh Chase, meine Freundin, war schon immer ein Licht in meinem Leben. Viele kennen sie als talentierte Kinderdarstellerin [...]. Doch hinter den Kulissen hat sie mehr als genug Schwierigkeiten durchgemacht."

"Als wir uns kennenlernten, versprach ich ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und den Trost zu geben, die sie verdiente. Gemeinsam fanden wir Momente des Glücks und der Hoffnung", heißt es zu der Spendenkampagne weiter. Chase habe sich vor allem einen Ort gewünscht, an dem beide sicher zusammenleben könnten: "Jetzt möchte ich ihr mehr denn je dieses Gefühl von Zuhause und Frieden in ihren letzten Tagen schenken."