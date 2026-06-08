Anthony Heads (1954-2026) Familie trauert um den englischen Schauspieler. Der unter anderem aus "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" bekannte Darsteller ist im Alter von 72 Jahren verstorben . Das berichtet die BBC unter Berufung auf die Angehörigen .

Töchter bestätigen Tod von Anthony Head

Head ist an den Folgen von Komplikationen infolge einer Lungenentzündung verstorben. Das haben seine Töchter Emily und Daisy laut eines Berichts der britischen Rundfunkanstalt bestätigt. Der Schauspieler sei friedlich und umgeben von seiner Familie entschlafen. In einem Statement gaben sie demzufolge schweren Herzens "den Tod unseres außergewöhnlichen Vaters" bekannt.

"Es war und wird immer eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand miterlebt zu haben, welchen Einfluss sowohl er als auch sein Werk auf so viele Menschen hatten", heißt es darin weiter. Er habe seinen Beruf sehr geliebt und werde von Freunden, Kollegen und Fans sicherlich schmerzlich vermisst werden.

Bereits seit Ende der 1970er-Jahre stand Head für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Seine international wohl bekannteste Rolle hatte er mit der Figur Rupert Giles in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen". Daneben spielte Head unter anderem auch über mehrere Jahre in "Ted Lasso" mit und hatte Auftritte in zahlreichen weiteren Serien, darunter etwa in "Bridgerton" und "Jack Ryan".