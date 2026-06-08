Anthony Head aus "Buffy" ist tot: Familie nennt die Todesursache
Anthony Heads (1954-2026) Familie trauert um den englischen Schauspieler. Der unter anderem aus "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso" bekannte Darsteller ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Das berichtet die BBC unter Berufung auf die Angehörigen.
Töchter bestätigen Tod von Anthony Head
Head ist an den Folgen von Komplikationen infolge einer Lungenentzündung verstorben. Das haben seine Töchter Emily und Daisy laut eines Berichts der britischen Rundfunkanstalt bestätigt. Der Schauspieler sei friedlich und umgeben von seiner Familie entschlafen. In einem Statement gaben sie demzufolge schweren Herzens "den Tod unseres außergewöhnlichen Vaters" bekannt.
"Es war und wird immer eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand miterlebt zu haben, welchen Einfluss sowohl er als auch sein Werk auf so viele Menschen hatten", heißt es darin weiter. Er habe seinen Beruf sehr geliebt und werde von Freunden, Kollegen und Fans sicherlich schmerzlich vermisst werden.
Bereits seit Ende der 1970er-Jahre stand Head für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Seine international wohl bekannteste Rolle hatte er mit der Figur Rupert Giles in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen". Daneben spielte Head unter anderem auch über mehrere Jahre in "Ted Lasso" mit und hatte Auftritte in zahlreichen weiteren Serien, darunter etwa in "Bridgerton" und "Jack Ryan".
Mehrere "Buffy"-Stars verstorben
Fans von "Buffy" haben sich in den vergangenen rund eineinhalb Jahren auch von zwei weiteren Stars der Serie verabschieden müssen. Im Februar 2025 war Michelle Trachtenberg leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden. Die Schauspielerin, die in der Serie Buffys jüngere Schwester Dawn verkörperte, starb im Alter von 39 Jahren an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Diabetes-Erkrankung, wie die Gerichtsmedizin später feststellte. Im März dieses Jahres verstarb auch Nicholas Brendon, der im April seinen 55. Geburtstag gefeiert hätte. Er spielte einst Xander, einen der besten Freunde der Hauptfigur Buffy. Laut US-Medienberichten aus dem Mai war die Todesursache eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.